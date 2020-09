VIDEO: Het werk dat Roglic (niet) opknapt voor Van Aert op het WK

Nog 10,7 km: Wout van Aert en Primoz Roglic praten

De latere winnaar Julian Alaphilippe is net weggesprongen. Michal Kwiatkowski (ritwinnaar in de Tour), Jakob Fuglsang (winnaar Ronde van Lombardije), Marc Hirschi (ritwinnaar in de Tour), Wout van Aert (ritwinnaar in de Tour) en Primoz Roglic (nummer 2 in de Tour) moeten achtervolgen.

Van Aert gaat snel met zijn Sloveense ploegmaat Roglic praten. Die geeft hem een zetje. Hebben de ploegmaats van Jumbo een plan?