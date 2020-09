Vangramberen: "Van Aert krijgt met WK 2021 in Leuven opnieuw een kans"

Imola 2020 zit erop, de Italiaanse stad viel in als WK-organisator en was het toneel van 4 beklijvende wedstrijden voor vrouwen- en mannenprofs. Wat is de conclusie van Maarten Vangramberen, een van de Sporza-mannen ter plaatse: "Vooral dat Wout van Aert absoluut niet ontgoocheld heeft." Van Aert kaapte voor België 2 zilveren plakken weg.

Voor de zoveelste keer dit seizoen heeft Wout van Aert bewezen dat hij eigenlijk de meest complete renner ter wereld is. Alleen heeft het een zure en bittere nasmaak. Op een WK - anders als op de Olympische Spelen - telt een podiumplaats niet. Alleen de 1e plaats telt hier. Want bij die wereldtitel hoort ook een truitje. Als je er dan 2 keer naast grijpt, doet dat heel veel pijn. Toen hij gisteren voor het eerst zijn vrouw zag, was hij net niet aan het huilen, denk ik. De tranen stonden echt wel in zijn ogen. Dat zagen we ook in het interview dat we met hem deden. En toch mag hij ongelooflijk trots zijn op wat hij hier gepresteerd heeft. Dat is zonder meer bijna historisch. Hij kon er zelf wel ook al vrij snel een mopje over maken: "Jullie zijn precies ook wat ontgoocheld", zei hij. En ja, dat zijn we, want hij had het ook wel verdiend. Maar we moeten eerlijk zijn: Alaphilippe was vandaag in deze wedstrijd de allerbeste. Dat zei Van Aert, dat zei iedereen: "De beste is wereldkampioen geworden."

"Belgen reden perfecte wedstrijd, maar gestuit op superieure Alaphilippe"

De ploeg van de Belgen had ook niet meer kunnen doen gisteren. Er is altijd twijfel geweest of die ploeg wel op 1 lijn zou geraken, of Van Avermaet kan rijden voor een kopman en of het een slimme tactiek is om met 1 kopman te rijden. Al die kritische noten mogen onder tafel geveegd worden. Rik Verbrugghe (bondscoach, red) heeft echt voor een goeie ploeg gezorgd en ze hebben allemaal - stuk voor stuk - uitstekend werk geleverd. Benoot heeft berenwerk geleverd in de finale, daar gaan we nog veel van zien trouwens dit seizoen, want die komt met superbenen aan de start van al die klassiekers. Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet reed een dijk van een wedstrijd. Hij knalde die slotklim omhoog, heeft gedaan wat hij moest doen en ging of sprong mee met elke ontsnapping waar Van Aert eens niet bij was. De renners, Van Aert ook, hebben de perfecte wedstrijd gereden. Ze zijn alleen gestuit op een superieure Alaphilippe, die zich wel anders dan Van Aert helemaal heeft kunnen voorbereiden op die wereldtitel. Alaphilippe heeft ook een degelijke Tour gereden, rit gewonnen, gele trui gepakt. Maar toen kon hij het laten varen. Dat konden we niet zeggen van Van Aert, die tot 2 dagen van het einde "zijn kas" heeft moeten leegrijden voor Roglic. Je zal nooit weten of Van Aert dichter had kunnen komen in de tijdrit en of hij dan net mee was met Alaphilippe, als hij niet zo diep was gegaan in de Tour. Maar ik denk het niet. Alaphilippe reed op die steile stukken gewoon in buitenblad omhoog. Dat Roglic nog mee was in de vluchtersgroep met Van Aert achter Alaphilippe leek het grote geluk te zijn. Die anderen dachten: "Als wij hier dat gat dichtrijden, dan gaat Van Aert ons kloppen in de sprint." Wij dachten dat Roglic berenwerk zou verrichten voor Van Aert, maar we hebben het Wout zelf horen zeggen: hij heeft zijn duit in het zakje gedaan en er is niets aan de hand.

"Het parcours in Leuven volgend jaar is voor de sterke klassieke renner"

Van Aert was dit jaar in supervorm en kreeg een parcours op zijn maat. Maar volgend jaar krijgt hij al opnieuw een kans in België. Of hij dan nog die supervorm te pakken gaat krijgen? Hij blijft ons verbazen, maar hij is iemand die altijd mee zal doen. Het WK 2021 in Leuven is ook een zwaar parcours, al is het lang niet zo steil als hier. Dat is het enige wat hem gekraakt heeft, dat die helling net iets te steil was. Hij is als zware, forse renner van 77 kg echt in het nadeel ten opzichte van de springveren à la Alaphilippe die watt/kg veel minder moeten trappen. Dat is volgend jaar niet het geval. Dat WK is voor de erg sterke klassieke renners. En wie is de allerbeste klassieke renner op dit moment en misschien ook wel volgend jaar: Wout van Aert. Als je zoveel wapens hebt als hij- als tijdrijder, klimmer en sprinter - dan kan je eigenlijk op elk wereldkampioenschap wereldkampioen worden. Hij zal dus nog wel zijn kansen krijgen, maar je moet ze grijpen. Dit zal nog even nazinderen, maar nu even rusten en dan weer opbouwen naar Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Aan zijn vorm lijkt maar geen einde te komen, dus het zou me niet verbazen moest hij daar een heel belangrijke rol spelen.

Als je zoveel wapens hebt als Wout - als tijdrijder, klimmer en sprinter - dan kan je eigenlijk op elk wereldkampioenschap wereldkampioen worden. Maarten Vangramberen