Vandegoor plaatst WK in perspectief: "Trots mag snel overheersen voor Van Aert"

Deze man heeft intussen ook al een en ander gewonnen: van Milaan-Sanremo en Strade Bianche over de Waalse Pijl, San Sebastian en ritten in de Tour.

In zo’n smalle en kronkelende afdaling ben je als eenzaat zeker niet in het nadeel. De top 20 van dit WK is bijzonder straf. Daarin staat de ene na de andere topper, indrukwekkend en veelzeggend tegelijk.

Als je daarna een handvol seconden met succes kan verdedigen, dan zegt dat genoeg. Op zijn terrein - de korte, steile helling - is Alaphilippe de beste ter wereld, zoals Alejandro Valverde dat jarenlang is geweest en Philippe Gilbert ook wel. Dat weet iedereen, ook de concurrentie die in zijn wiel zat en niet meekon. Period.

Imola was een gouden kans voor Wout van Aert, maar de beste heeft gewonnen. Alaphilippe is weggereden van 5 andere wereldtoppers: Kwiatkowski en Hirshi, elk een rit in de Tour gewonnen, Fuglsang, de beste in Lombardije, Van Aert en Roglic. Ja, dat is wel wat, hé.

IJzersterke Van Aert vindt in Julian Alaphilippe zijn meester op WK in Imola

"Van Aert was verbaasd door de vraag over Roglic"

De rol van Roglic werd na de koers enorm onder de loep genomen, had hij zijn teammaat niet naar Alaphilippe moeten loodsen? Kon Roglic niet

of wou hij niet ? Dat is de vraag, gebaseerd op de beelden van televisie. Want alleen daarop kunnen buitenstaanders en kijkers hun argumentatie opbouwen.

En dan kreeg je de indruk, ook wij in eerste instantie moet ik toegeven, dat Roglic een extra steentje had kunnen bijdragen. Van Aert zelf was na afloop verbaasd dat hij die vraag meermaals kreeg en zei zonder verpinken dat Roglic niet beter kon.

Daar was zelfs tussen de lijnen door geen spoor van frustratie of woede te merken. Nog een sportief argument om hier niets achter te zoeken: niemand minder dan Tour-winnaar Pogacar probeerde het pad te effenen voor Roglic, maar die bleef gewoon zitten. Omdat hij niet beter kon.

Ik geef toe: er is nogal emotioneel gereageerd, zeker in de eerste momenten van ontgoocheling. Zelfs de Belgische bondsvoorzitter, met een hoge functie binnen de UCI, viel uit zijn rol met een niet mis te verstane tweet: "2 pintjes graag voor het fantastische werk van Roglic in de achtervolging". Maar soms is het goed om even afstand te nemen van de eerste emoties.