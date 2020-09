Steven Defour traint mee bij KV Mechelen, "maar geen contractonderhandelingen"

De intussen 32-jarige Defour is een jeugdproduct van Malinwa, maar zijn profdebuut maakte hij voor KRC Genk.

Defour maakte er tijdens zijn carrière nooit een geheim van ooit eens voor het eerste elftal van KVM te willen spelen.

Zo ver is het nog lang niet, maar Defour zal vanaf morgen wel deelnemen aan de groepstrainingen van geel-rood.

"Steven is na zijn contract bij Antwerp een vrije speler en vroeg of het mogelijk was zijn conditie bij KV Mechelen te onderhouden", klinkt het in Mechelen.

"Deze vraag van een voormalige jeugdspeler van dat kaliber kunnen wij niet weigeren, dus we heten Steven welkom op de jeugdvelden waar het voor hem allemaal begon."

Verder dan wat trainen zal het volgens KVM niet komen. "Er is op dit moment absoluut geen sprake van contractonderhandelingen."