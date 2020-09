Rode Duivels houden schietoefeningen, coach feliciteert "Yari Versace"

België speelde op 5 september tegen Denemarken, goed voor een 0-2-overwinning. Drie dagen later stond in Brussel het duel met IJsland (5-1) op het programma.

Een dag voor de match tegen IJsland zetten de internationals hun kanon op scherp met schietoefeningen. In een filmpje dat de KBVB nu lanceert, zien we hoe er getrapt wordt en horen we ook het commentaar van Roberto Martinez. In de achtergrond krijgt Yari Verschaeren van een collega-Duivel de bijnaam "Yari Versace".