Na de 2-5: "City heeft eigenlijk nog altijd geen vervanger voor Kompany"

"Na een halfuur zakte Man.City als een pudding in elkaar"

"Wanneer je alleen het eerste halfuur zou bekijken, is die 2-5 een waanzinnige uitslag. Want in die periode was Manchester City de betere ploeg en had het de match onder controle. Maar als je het over de volledige 90 minuten bekijkt, kan ik me uiteindelijk wel vinden in die 2-5", vertelt Wim Heidbüchel aan Sporza.

"Na het eerste halfuur zagen we de deconfiture van Manchester City, dat als een pudding in elkaar zakte. De spelers begonnen aan elkaar te twijfelen. Daardoor is die 2-5 wel een goeie afspiegeling van wat er op het veld gebeurde."

Een van de kritieken die na afloop te horen was, was dat Man.City te hoog stond. "Dat is natuurlijk hun spel", zegt Heidbüchel. "In hun laatste 7 thuismatchen hadden ze een doelsaldo van 26-1. Dat is niet kinderachtig."

"Meestal werkt dat dus wel, maar City mist nu natuurlijk Agüero en Jesus voorin. Kevin De Bruyne kreeg zijn ballen niet bij mensen die een doelpunt konden maken. De lopende middenvelders zijn anders ook wel gevaarlijk, maar meestal is het eindpunt wel Agüero of Jesus."

Na de vervanging van Fernandinho waren Tielemans en Mendy ook heer en meester op de middenstrook. "Ze konden nog meer hun ding doen en ze deden het uitstekend in de snelle omschakeling. Dan blijkt de verdediging inderdaad te hoog te staan, ook omdat het voor de defensie al misloopt."