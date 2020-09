Miami is de tegenstander van de LA Lakers in de titelfinale

Voor Miami is het de 6e finale in de clubgeschiedenis. Het team veroverde de titel in 2006, 2012 en 2013. In 2011 en 2014 liep het niet goed af in de finale.



Woensdag begint de finale tegen de LA Lakers, geleid door oude bekende van het huis LeBron James. James maakte tussen 2010 en 2014 het mooie weer in Miami. James en zijn Lakers namen eerder al afstand van Denver.