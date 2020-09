Manager Smets: "De verhalen over speelvogel Alaphilippe storen mij soms wel"

"Een toeschouwer van zijn eigen leven", zo voelde Julian Alaphilippe zich een dag na zijn wereldtitel volgens zijn manager Dries Smets. "Hij kan het nog altijd niet goed geloven." De twee kennen elkaar al vele jaren, sinds Alaphilippe bij de jeugdploeg van Quick-Step in het vizier van Smets kwam.

"De wereldtitel was altijd een droom voor Julian en daar heeft hij heel erg naartoe gewerkt. In de coronaperiode heeft hij drie maanden in lockdown gezeten in Andorra, waar hij woont. Dat was goed voor hem na een aantal heel drukke jaren, denk ik."

"Ook zijn nieuwe relatie met Marion Rousse en het overlijden van zijn vader hebben hem extra motivatie gegeven. Zo is Julian: als hij iets doet, is het aan 110 procent. Hij is een emotioneel type. Zoals Patrick Lefevere vertelde dat Alaphilippe hem vroeg of hij trots was, dat vraagt hij mij ook vaak. Dat is de mens Alaphilippe. Hij wil iedereen plezieren."