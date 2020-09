Kersverse wereldkampioen Julian Alaphilippe past voor de Waalse Pijl

Het is niet dat de Waalse Pijl Julian Alaphilippe niet ligt. Wel integendeel, de voorbije twee jaar gooide de Fransman aan de finish in Hoei zijn armen in de lucht.

Maar Alaphilippe zal zijn tweevoudige titel niet verdedigen. Gisteren is de Fransman in Imola wereldkampioen geworden en vandaag is hij teruggekeerd naar huis.

De Waalse Pijl staat woensdag op de kalender en die komt een beetje vroeg voor Alaphilippe. In de selectie van Deceuninck-Quick Step wordt de Franse springveer vervangen door Tim Declercq.

Alaphilippe wordt wel aan de start verwacht van Luik-Bastenaken-Luik komende zondag. Het is al van 1980 met Bernard Hinault in een besneeuwde editie geleden dat een Fransman Luik-Bastenaken-Luik nog won.