Geen supporters welkom bij Duitse Supercup tussen Bayern en Dortmund

Dat er bij het duel tussen Bayern en Dortmund geen supporters toegelaten worden, is opvallend. In de Bundesliga, die nu 2 speeldagen ver is, zijn immers wel toeschouwers toegelaten.

De reden voor de beslissing van de stad München is natuurlijk niet ver te zoeken, want ook in Duitsland zitten de coronacijfers in stijgende lijn.

Bij meer dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners zijn toeschouwers niet toegestaan, is de regel in Duitsland. Bij minder dan 35 besmettingen per 100.000 inwoners mag 20% van de stadioncapaciteit benut worden.