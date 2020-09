Drukt Koeman zijn stempel? "Niet elke aanval passeerde dwangmatig langs Messi"

"Nochtans had Ansu Fati op training geen goede indruk gemaakt", zegt Michael Van Vaerenbergh. "Volgens de Spaanse pers was Koeman niet helemaal tevreden. Dat zal nu toch veranderd zijn."

"Antoine Griezmann kwam niet in het stuk voor"

Wie zijn stempel alweer niet kon drukken, was Antoine Griezmann. "Ondanks de komst van een coach die wel gelooft in hem en in principe een systeem hanteert dat hem beter ligt, kwam Griezmann niet in het stuk voor. Hij was grijs, onzichtbaar."

"Iedereen ging ervan uit dat Koeman 4-2-3-1 zou spelen met Griezmann op zijn meest natuurlijke positie van diepe spits. Zo werd Griezmann toch 5 keer clubtopschutter voor Atletico. Maar in de beginfase viel op dat Messi als valse 9 in de spits stond."

"Griezmann raakte niet weg van de rechterkant. Hij heeft wel zijn truitje nat gemaakt, maar voor een spits van 105 miljoen mag het toch iets meer zijn. Het was opvallend dat hij de minst opvallende was."