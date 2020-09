Coronabommetje in de Serie A: 14 positieve gevallen bij Genoa

Daags na de 6-0-nederlaag in Napels heeft Genoa laten weten dat 14 personen een positieve coronatest hebben afgelegd. Volgens de Italiaanse pers gaat het om 8 spelers en 6 stafleden.

Het is niet duidelijk of Mattia Perin en Lasse Schöne, die voor de match tegen Napoli al positief bleken, zijn meegerekend in de cijfers.

"De club heeft de procedures gevolgd die voorgeschreven zijn in het protocol. De autoriteiten zijn op de hoogte gebracht. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen we daarover communiceren", laat Genoa weten.

Het is afwachten welke gevolgen de corona-uitbraak bij Genoa zal hebben voor Napoli. De kans op besmetting bij de Napolitanen is reëel, want beide clubs stonden gisteren nog tegenover elkaar. De volgende wedstrijd van Napoli is zondagavond tegen Juventus.