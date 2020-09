Campenaerts "kijkt uit naar nieuwe ploeg" na vertrek sponsor NTT

De toekomst van de Afrikaanse wielerformatie NTT Pro Cycling oogt erg onzeker. Het Japanse telecommunicatiebedrijf NTT stapt uit de wielersport.

"Dit is natuurlijk zeer ontgoochelend nieuws, maar we blijven vechten voor de toekomst van ons team en bekijken elke mogelijke optie", klinkt het bij NTT Pro Cycling.

Ook voor Victor Campenaerts, een van de vijf renners die nog een contract heeft voor 2021 bij de ploeg, breken onzekere tijden aan.

"Ik hield er al rekening mee, omdat het goede nieuws al even op zich liet wachten", zegt Campenaerts aan Sporza. "Het zou heel mooi zijn als er een nieuwe sponsor zou komen, maar het is vijf over twaalf. Ik denk dat het heel moeilijk zal zijn om een nieuwe sponsor te strikken."