Belgisch wielertalent Cian Uijtdebroeks van z'n fiets gereden op training

Eerstejaarsjunior Cian Uijtdebroeks geldt als een van de grote talenten van het Belgische wielrennen. Maar de wielercarrière van Uijtdebroeks had vorige week al voorbij kunnen zijn nog voor ze begonnen was, want hij werd op training slachtoffer van een vluchtmisdrijf.

"Op 22 september ben ik overdag op training aangereden door een auto, die gevlucht is. Ik belandde in het ziekenhuis", schrijft Uijtdebroeks op zijn Instagram-pagina.

"Ik heb enkele dagen nodig gehad om te beseffen hoeveel geluk ik gehad heb. Slechts enkele dagen later heeft Edward Planckaert hetzelfde meegemaakt als ik. Ik hoop dat er gerechtigheid zal zijn. Fietsers blijven erg kwetsbare weggebruikers."