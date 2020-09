- het WK wielrennen in Imola

- Belgisch voetbal met Standard-Zulte Waregem, Anderlecht-Eupen, KV Mechelen-STVV en Manchester City-Leicester City

- tennis vanop Roland Garros

- F1 met de Grote Prijs van Rusland

- een reportage over de tienkamp in Deinze met Thomas Van der Plaetsen