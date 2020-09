"David Goffin kan moeilijke stap maar niet zetten, nieuwe generatie wel"

De eerlijkheid en openheid waarmee Goffin over zijn nederlaag sprak, vielen op. Op de meeste persconferenties laat hij nooit de achterkant van zijn tong zien, maar nu sprak hij niet met de rem op. Goffin sprak over zijn angst over covid-19, over mentale vermoeidheid, over zijn gebrek aan plezier op de baan... Al even opvallend was de reactie van zijn coach Thomas Johansson, die weinig begrip leek te hebben voor de uitleg van Goffin. Nathan Kahan, ex-olympiër en klinisch- en sportpsycholoog, werkte al samen met tennissers op topniveau en kan de demonen in het hoofd van Goffin wel verklaren.

Doen omstandigheden Goffin de das om?

"Ik zat niet genoeg in de match", zei Goffin. "Het is ook mentaal moeilijk. Je bent voortdurend bezig met covid-19: ga je positief testen of iemand uit je omkadering? Wat met je naasten ? Overal is het anders, het zorgt ervoor dat ik geen fris hoofd heb." Kahan waardeert de eerlijkheid van Goffin. "Eerlijkheid is geen zwakte. Het is een positieve eigenschap, ook na de match", zegt hij. "Iedereen reageert anders op de omstandigheden en niet alles onder controle

hebben kan vreemde reacties teweegbrengen." "Ik herinner me uit mijn carrière (Kahan was een succesvolle 800 meter-loper, red) dat ik bij elke dopingcontrole schrik had, ook al wist ik van mezelf dat ik niets te vrezen had." "Ik kan me dus inbeelden dat het coronavirus stress en angst veroorzaakt. Niet iedereen gaat goed om met wisselende omstandigheden. Ook al is Goffin goed omringd, en wordt er veel uit zijn handen genomen, toch is hij afgeleid door de omstandigheden."

Coach Johansson en Goffin in de clinch?

Thomas Johansson is een ambitieuze coach. Toen hij in het voorjaar van 2019 met Goffin begon te werken, was zijn doel om de Luikenaar naar de top te loodsen: kwartfinales, halve finales, finales op de grootste toernooien spelen. Maar dat lukt dus niet. 2020 is al een moeilijk jaar geweest met een Goffin die zeker niet zijn niveau van 2016-2018 haalt. En daar heeft Johansson het duidelijk moeilijk mee. Hij was behoorlijk hard in de pers voor Goffin.

Na het seizoen moet er duidelijk gepraat worden. Nathan Kahan

"Na het verlies van de eerste set had ik de indruk dat hij niet graag meer op de baan stond ", zei Johansson. "Dit is een speciaal jaar voor iedereen, maar hij verliest geen punten dus zou hij zonder stress moeten kunnen spelen." Ook met covid-19 zou Goffin als topatleet beter moeten kunnen omgaan, volgens Johansson.

"Een coach doet zo'n uitspraken niet zomaar", zegt Kahan. "Ofwel probeert Johansson Goffin wakker te schudden en wil hij een schokreactie veroorzaken ofwel toont hij een soort van machteloosheid en heeft hij het gevoel dat hij de handdoek moet gooien."

"Dit moet binnenkomen bij Goffin: hij moet nu ook in moeilijke omstandigheden tonen wat hij kan. Het lijkt me aangewezen om nu door te zetten, maar na het seizoen moet er duidelijk gepraat worden."

"Goffin kan moeilijke stap maar niet zetten"

Dat Dominic Thiem enkele weken geleden in New York zijn eerste grandslamtitel pakte, moet Goffin ook wakker schudden. In zijn eerste ATP-finale in Kitzbühel klopte Goffin Thiem. In 2017 bereikte Goffin de finale van de ATP-Masters na zeges tegen Nadal en Federer. De aansluiting met de top leek binnen handbereik voor de nummer 7 van de wereld. Maar ondertussen is er nogal wat veranderd. Thiem heeft de aansluiting met de top gemaakt. En een nieuwe generatie spelers - Medvedev, Zverev, Roeblev, Shapovalov, Tsitsipas, Berretini, Sinner... - lijkt de plaats van Goffin te hebben ingenomen als uitdager van Djokovic, Nadal en Federer. "Goffin kan met zijn topprestaties het beeld van zichzelf hebben gevormd dat hij de uitdager was van de grote 3", zegt Kahan. "Hij beschouwt zichzelf nog zo, dat zit in zijn hoofd. Maar de anderen zetten de moeilijke stap, hij niet."

Goffin moet terug naar de basisprincipes. Is de hoge lat nog haalbaar voor hem?

"Elke tegenslag gaat doorwegen, kruipt in het hoofd, werkt op het zelfvertrouwen. Dit mag zich niet tegen Goffin keren, want dan komt hij echt in een negatief verhaal terecht. "

"Tennis is een heel moeilijke sport, het kan zo snel keren. Terugkeren naar de basisprincipes is niet slecht: "bal per bal, punt per punt" is zeker goed. Vergeet ook niet dat de lat altijd maar hoger wordt gelegd. Is die nog haalbaar? Kan Goffin zich daar nog mentaal van overtuigen?"

En nu? "Goffin moet hier door"

Na Roland Garros staan er nog maar een paar Europese toernooien op de kalender. Goffin twijfelt of hij nog wel naar Sint- Petersburg, Antwerpen, Wenen en Parijs-Bercy trekt, want als de goesting en het

plezier er niet zijn, dan heeft het geen zin. Kahan heeft een duidelijke mening: "Het kan snel keren in het tennis. Ik denk dat Goffin zijn ego probeert te beschermen. Dat is normaal. Je wordt voortdurend door iedereen beoordeeld. Je even terugtrekken kan ervoor zorgen dat je je even beter voelt." "Maar als je dan de anderen ziet tennissen, dan ga je je al snel slechter voelen omdat je er niet bij bent. Ik bekijk het anders. Goffin moet hier door. Het is een beetje te vergelijken met iemand die een ongeval heeft met de wagen. Hoe langer je wacht om opnieuw achter het stuur te kruipen, hoe moeilijker het wordt."