Zilveren Van Aert: "Alaphilippe reed weg op zijn buitenblad, dan weet je het wel"

De reactie van Wout van Aert:

"Tweede plaats is pijnlijk"

De Belgische selectie reed vandaag een heel sterk WK in Imola. Dat zag ook kopman Wout van Aert. "Ik heb mezelf niets te verwijten en ook de ploeg heeft zich niets te verwijten. We hebben gedaan wat we wilden doen vandaag."

"We hebben fantastisch gereden, maar toen Julian Alaphilippe ging, kon ik niet mee. Ik ben uiteraard teleurgesteld. De tweede plaats is pijnlijk. Ik had de benen die ik wilde, maar net als vrijdag was er eentje beter. Twee zilveren medailles: dat komt hard aan."

Zat een terugkeer op Alaphilippe er nog in? "We hebben "vollen bak" rondgedraaid, maar ik denk dat Alaphilippe gewoon in het voordeel was omdat hij een gat sloeg. Hij was de sterkste. In de laatste twee kilometer kwam er wat vertwijfeling. Maar daarvoor kwamen we ook al geen meter dichter."

"Ook Primoz Roglic heeft het geprobeerd, maar de sterkste zat voorin. We zaten ook allemaal op de limiet. Ik moet tevreden zijn met deze medaille, maar ik had de ploeg graag iets meer teruggegeven dan die zilveren plak."