Vrancken over Vranckx: "Hopelijk gaan deze goals ook de wereld rond"

Miljoenen mensen zagen de misser van Aster Vranckx tegen KV Oostende, maar het lijkt de koude kleren van de 17-jarige knaap niet te raken. Gisteren tegen STVV scoorde hij twee keer. "Die twee goals waren voor de ploeg, dat was niet om iets goed te maken voor mezelf", vertelde hij na de match. "Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben."

Een nuchtere analyse. Zijn coach Wouter Vrancken had veel lof voor zijn talent. "Echt chapeau dat hij dat als 17-jarige achter zich kan laten en kan blijven spelen zonder schrik. Hij kruipt meteen weer in de box. Alleen al door het feit dat hij dat doet, zal hij een mooie carrière maken. Ik hoop dat deze twee goals van een 17-jarige nu ook de wereld rondgaan."

Ook Rob Schoofs was onder de indruk. "Als 17-jarige woog ik misschien 50 kilo. Het is indrukwekkend dat hij op deze leeftijd al hier staat. Het is aan hem om dit nu vast te houden en hard te blijven werken voor de ploeg. Zo kan hij als speler nog groeien."