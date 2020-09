VIDEO: Opstijgen en op dak belanden, spectaculaire rallycrash loopt goed af

De beelden van de crash:

Rijder en corijder: "We zijn gelukkig ongedeerd"

De rally vond plaats in de buurt van Vendôme, een stad 150 km onder Parijs. Zielinski, een 24-jarige Fransman, kwam met veel te hoge snelheid uit op een bocht van 90 graden, fors remmen hielp niet meer. De auto werd in het veld gekatapulteerd, draaide om in de lucht en viel neer op het dak, waarna nog een buiteling volgde.

Omstaanders filmden het ongeluk en vreesden even het ergste. De 2 rijders konden evenwel gewoon uit de Ford Fiesta R2J kruipen. Die is wel rijp voor de schroothoop.

Zielinski stelde snel iedereen gerust op zijn sociale media: "Het was tamelijk indrukwekkend, maar Enzo en ik hebben het geluk gehad dat we er ongedeerd uitkomen."

"Dat maakt jammer genoeg deel uit van het spel. Nog eens bedankt aan het team én aan de supporters ter plaatse. Bedankt voor alle berichten en tot binnenkort."