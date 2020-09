Van der Plaetsen gaat over de kaap van de 8.000 punten in Deinze

Ondanks 2 dagen felle wind en regen totaliseerde Van der Plaetsen 8.027 punten, de 9e wereldjaarprestatie. Zijn persoonlijk record bedraagt 8.332 punten.

Met 11"22 opende hij degelijk op de 100 meter, ook het verspringen was met 7,48m meer dan in orde. Kogelstoten was met 13m07 niet geweldig, hoogspringen met 2,05m opnieuw degelijk.

De 400 meter in 51"32 viel tegen. De 110 meter horden was met 14"60 heel behoorlijk, in het discuswerpen volgde met 47,66m een persoonlijk record. Polsstokspringen viel tegen met 5,20m, maar de wind maakte het moeilijk. Het speerwerpen was met 56,53m iets beneden verwachting, ook de afsluitende 1.500 meter in 4'48"25 verliep moeizaam.