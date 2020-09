Primoz Roglic: "Had liever Van Aert zien winnen, maar zat op limiet"

Jumbo-Visma had met Wout van Aert en Primoz Roglic twee mannetjes in de achtervolging op Julian Alaphilippe. Ook al reden ze vandaag in een ander truitje, veel Belgen hadden gehoopt dat Roglic zijn kansen zou opofferen voor zijn ploegmaat na het harde labeur van Van Aert in de Tour.

"We zijn inderdaad ploegmaats en ik had liever gehad dat Wout kampioen was geworden dan Alaphilippe", zegt Roglic voor de camera van VTM. "Maar ik zat op mijn limiet. Ik kon zelfs niet meer sprinten."

"Die 4 andere renners waren allemaal sterker dan ik. Ik moest na elke bocht een gaatje dichten. Ik heb alles gegeven."