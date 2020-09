Michel Wuyts: "Als God bestaat, dan is Van Aert een geschenk van God"

Een klein uur na het WK zit Michel Wuyts steeds meer in zak en as. De Sporza-commentator beseft hoe langer hoe meer dat dit WK een gemiste kans is voor de Belgen: "Wout van Aert moet op tafel kloppen bij Jumbo-Visma."

"Hoe langer ik hier zit, hoe meer ik in zak en as vertoef", opent Michel Wuyts. "Ik heb zin om een gat in de grond te graven en er heel diep in weg te kruipen. Eerst leef je nog in een semi-euforie van de uitzending, maar nu... Hoe dicht kon je komen?" "Laten we zeggen dat Van Aert in de tijdrit zilver gewonnen heeft, en dat hij nu - hoe meer het doordruppelt - goud verloren heeft."

Anthony Bronselaer: "Moet Wout nu vertrekken bij Jumbo-Visma"?

Het gesprekonderwerp van de dag is ongetwijfeld het gebrek aan steun van ploegmaat Primoz Roglic in de achtervolging op Julian Alaphilippe. Michel Wuyts: "Van Aert is wel degelijk gaan praten met zijn ploegmaat: "Ik heb voor jou bergen werk gedaan in de Tour, doe jij alstublieft iets terug. Rijd je murw voor mij." Dat kun je Roglic kwalijk nemen." "Moet Wout nu naar een andere ploeg? Neen. Hij moet wel op tafel slaan en vragen om een en ander te herzien. Er moet nagedacht worden over zijn hernieuwde toekomst bij Jumbo-Visma." "Moet hij zich nog opofferen voor iemand die de Ronde niet wint? Zou het niet normaal zijn dat hij een deftige ploeg rond zich krijgt die in een normaal voorjaar voor een goede ondersteuning zorgt. Voor het voorjaar is Jumbo-Visma niet op maat van Wout van Aert."



"Van Aert is hoffelijk en een edelman. Hij kan niet anders dan te zeggen dat Roglic niet beter kon. Maar binnenin rommelt dat. Daar ben ik van overtuigd. Draai maar eens 3 weken je nestel af voor iemand die dan niet wint. En daar krijg je dan niets voor terug." "Roglic is nu ook zesde. Wat had het uitgemaakt? Als hij een inspanning doet die hem waardig is, dan brengt hij ze tot een seconde of 6 en dan kan alles. Patrick Lefevere zou snoeihard uitgehaald hebben als dat in zijn ploeg gebeurt. Ik hoop dat meneer Zeeman (Jumbo-Visma) dat ook doet."

Peter De Pauw: "Had Benoot het gat op Alaphilippe wel kunnen dichtrijden?"

"Neen. Alaphilippe demarreert op het buitenblad. De meest nerveuze mens van het hele peloton is de mens met het grootste wachtvermorgen. Hij heeft van zijn nervositeit geleerd. Geen van de Belgen kon dat tempo volgen. Als van Aert dat niet kon volgen, dan konden Benoot en Van Avermaet dat ook niet."

"Alaphilippe is van de punchers de allergrootste. Maar met een beetje hulp van vrienden rijd je dat resterende gat toe. Toen in zijn vlucht het gat naar 10 seconden terugviel, dacht ik dat Alaphilippe het zitten had. Was dat niet het moment dat Van Aert terugzakte om hulp te vragen aan Roglic? Het hangt van nanoseconden af."

Patrick Colemont: "Blijft Van Aert topfavoriet voor de Ronde en Roubaix?"

"Wat vragen we toch veel van die jongen. Van Aert is in de weer van voor de Strade Bianche. En daar moeten we nog 3 weken tot een maand bijdoen voor Parijs-Roubaix. Ik vrees ervoor. Maar Wout van Aert is een supertalent dat uitblinkt in alle onderdelen. Als God bestaat, is dat een geschenk van God."

Nils Olbrechts: "Is Pogacar niet te voortvarend te werk gegaan? "

"Misschien had Pogacar met Alaphilippe meegekund. Maar het is een jongen van 22 en onstuimigheid stuwt de jonge mens. Hij wilde iets terugdoen voor Roglic binnen de Sloveense ploeg." "Pogacar is slim genoeg om te weten dat hij die solo van 40 km niet zou redden. Als de rollen omgedraaid waren, had dat misschien wel gekund." "Maar anderzijds. Kijk naar de Waalse pijlen van de voorbije jaren. Waar Alaphilippe uitpakt, is er meestal niets aan te doen."

Elie Van Bogaert: "Waarom doen de Belgen zo vroeg al dat werk?"

"Omdat Van Aert signalen van zelfzekerheid uitstuurde. Moet dat achter Pogacar? Ja, want daarvan weet je niet wat je hebt in een eendagswedstrijd. Dat is onbeschreven terrein. Moet dat zo fanatiek? Neen." "Maar wie gaat overnemen? De Belgen etaleren kunde en kracht. Dat zien de Spanjaarden en de Italianen ook. Laat ze het maar oplossen, denken die. Dan worden onze kansen groter. Uiteindelijk zijn het ook sukkelaars, want ze doen niet mee voor winst." "Kritiek op de Belgische ploeg vind ik ongepast. Ze hebben mijn stoutste dromen overtroffen. Ik herinner iedereen graag aan Harrogate in 2019. Daar kregen we Belgische omstandigheden op een Belgisch terrein en stonden we niet eens op de foto. "

"Ik geef de ploeg een grote onderscheiding omdat ze erin slaagde diegenen die schijnbaar uitgespeeld waren, terug aan te laten sluiten. Om dan nog een prominente rol te spelen in het gaten dichten. "

Joeu Patargent: "Stel je voor dat je nu een Nederlander bent"

"Terecht. Ik kreeg al geen hoogte van de samenstelling van de Nederlandse ploeg. Na Dumoulin was dat de grote leegte. Je ziet hem alleen spartelen. Al kan je je de vraag stellen of hij dat gat op Pogacar voor zichzelf dicht of voor Van Aert." "Mathieu van der Poel weet dat hij hier niets kon uitrichten. In tegenstelling tot vorig kaar niet die punch. De Mathieu van der Poel van nu is zoekende. Ook in de Tirreno. Hij gaat van zijn klassementsdroom weg en zet in op een etappe."