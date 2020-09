LeBron James ontpopt zich weer tot koning en stuwt Lakers naar NBA-finale

De Denver Nuggets waren in de voorbije rondes de koningen van de ommekeer, maar dat is in de conferencefinale in het westen niet gelukt. Ze verloren de 5e match en zo stoten de LA Lakers door naar de finale.

In match 5 was LeBron James opnieuw van onschatbare waarde voor de Lakers met een triple-double. Aan de rust hadden de Lakers al een voorsprong van 10 punten. In het derde kwart kwam Denver nog even terug aanklampen (87-84) en ook in het laaste quarter bleef het spannend, tot LeBron James 9 punten op een rij maakte.

Anthony Davis, de andere ster bij de Lakers, was goed voor 27 punten. De Lakers wonnen de partij uiteindelijk met 117-107. Ze gaan nu naar hun 32e NBA-finale. Hun vorige deelname dateert al wel van 10 seizoenen geleden.