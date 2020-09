IOC-preses: "Wielrennen toonde dat groot sportevenement organiseren mogelijk is"

"Het was een fantastisch succes", analyseerde Thomas Bach de organisatie van het WK in Imola, dat pas enkele weken geleden aangeduid werd als gaststad voor het wereldkampioenschap. "Op zo'n korte tijd een WK organiseren, dat is een olympisch record."

"Iedereen mag blij zijn. Dit is een mooi moment voor de wielersport en voor de sport in het algemeen."

Heeft Bach de voorbije weken iets geleerd met de organisatie van de Tour en het WK? "We bekijken alles, hoe we iedereen zo goed mogelijk kunnen beschermen. We hebben gezien dat het mogelijk is om een groot sportevenement te organiseren, zelfs zonder vaccin, maar met de juiste maatregelen. Ik bedank iedereen om dat op een verantwoorde manier te doen."

"Of er volgend jaar zeker Olympische Spelen zijn? "We bereiden verschillende scenario's voor. Op dit moment is dat een scenario mét Olympische Spelen. De aanwezigheid van publiek zal ook van de omstandigheden afhangen. Er kan een verschil zijn tussen indoor- en outdoorwedstrijden."

"In elk geval heeft het succes van dit WK ons gesterkt in de overtuiging dat het mogelijk is om een groot sportevenement te organiseren."