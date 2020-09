Gerlo: "De magie van Roland Garros is op dit moment heel ver weg"

Het toernooi in Parijs begint niet in de beste omstandigheden. "Laat me beginnen met het weer: herfstig, heel herfstig", vertelt Dirk Gerlo. "Het regent en er staat een stevige wind. Die omstandigheden gaan de komende dagen niet veranderen. En dat is een ferme domper." "De krant Le Parisien titelde: "bonjour tristesse". Dat zegt al veel. Roland Garros vindt normaal plaats in mei met lange dagen en warm weer. Nu hebben de banen kunstlicht en de hoofdbaan heeft - gelukkig - een dak. Daar zal zeker getennist worden." "Maar deze omstandigheden zullen zeker een invloed hebben op het spel. De banen zullen er zwaar en vochtig bijliggen. Traag ook. Er worden ook andere ballen gebruikt. De spelers zullen zich elke dag moeten aanpassen. Gaël Monfils, een van de thuisspelers, die zei ook dat dit niet het toernooi is waarvan hij droomde. Normaal staat Roland Garros voor hem gelijk aan magie, maar die magie is nu heel ver weg."

Ook het publiek zal erg beperkt zijn. "De site is 12 hectare groot, maar de Franse premier heeft geen rekening gehouden met die oppervlakte. Rode zone is rode zone en dus mogen er maar 1.000 fans komen. Een streep door de rekening want de Franse federatie was in juli heel optimistisch. Ze spraken over 20.000 toeschouwers per dag. Maar dat werd al vrij snel teruggebracht." "Er is dus een loterij. 750 toeschouwers worden uitgenodigd, de anderen zijn genodigden. Tijdens heel het toernooi kunnen er dus 15.000 fans komen, vorig jaar waren dat er 520.000."

"Nadal is de grote favoriet, al liggen deze omstandigheden hem niet"