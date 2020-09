Flipkens heeft het even gehad: "Heb 9 of 10u op gravel kunnen staan"

Kirsten Flipkens verloor in de eerste ronde in Parijs in twee korte sets van Joelija Poetintseva, de nummer 27 van de wereld: 6-1 en 6-2. Ze reageerde zelf gelaten op de persconferentie achteraf.

"Ik moet dit accepteren na alles wat ik heb meegemaakt de laatste weken. Ik heb niet de voorbereiding gehad die ik wou. In totaal heb ik 9-10 uur op gravel gespeeld (na de US Open). Dat is natuurlijk niet genoeg. Zeker op die ondergrond heb ik matchen en trainingsarbeid nodig."

Het verhaal van Flipkens op de US Open is ondertussen bekend. Omdat ze in contact kwam met Benoît Paire moest ze 8 dagen in quarantaine op haar kamer in plaats van naar huis te kunnen. Maar ook daarna zat het niet mee.

"Eerst werd ons in New York gezegd dat ze een gravelbaan voor ons zouden zoeken en dat we de fitness konden blijven gebruiken, maar uiteindelijk moesten we 8 dagen op onze hotelkamer blijven. We hadden enkel een fiets."