David Goffin: "Ik voelde me vandaag leeg op de baan"

"Ik wist op voorhand dat het moeilijk zou worden"

Goffin maakte tegen de 19-jarige Sinner geen moment aanspraak op de zege. Voelde hij deze pandoering aankomen? "Ik wist op voorhand dat het een moeilijke wedstrijd zou worden", klonk het achteraf ontgoocheld.

"Ik weet hoe Sinner speelt en welk niveau hij kan halen. We trainden al een paar keer samen en dus had hij weinig geheimen voor mij."

"Het was uiteraard geen goede wedstrijd van mij. Het is heel vervelend om hier te verliezen. Toen ik de loting zag, wist ik al dat het lastig ging worden. Zeker zonder wedstrijdritme op gravel. Het is niet gemakkelijk om dit te verwerken."

Speelt de coronacrisis Goffin parten? "Ik zit constant met een ongerust gevoel. Voor elk toernooi weet je niet of er een positieve test komt of niet."

"Ook voor de staff is het ingewikkeld. De regels zijn overal anders en elke week is anders. Ook voor je privéleven is het moeilijk. Mentaal fris blijven is voor mij het moeilijkste. Ik voelde me vandaag wat leeg en had geen energie."