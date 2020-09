Bondscoach Verbrugghe: "We maakten tactisch geen enkele fout, de beste won"

De reactie van Rik Verbrugghe:

"We reden super als ploeg"

Rik Verbrugghe vatte post op de laatste klim. Toen Julian Alaphilippe in de laatste ronde de bondscoach voorbijvloog, besefte ook hij dat de vogel gaan vliegen was. Welk gevoel overheerst na de race? "Toch de ontgoocheling", zegt Verbrugghe. "Zeker als je ziet hoe gemakkelijk Wout van Aert de sprint voor de tweede plaats nog wint. De ploeg heeft super gereden, we maakten tactisch geen enkele fout. We namen de koers in handen op het juiste moment. Ik kan mijn jongens dan ook niets verwijten." De sterkste heeft dus gewonnen? "We botsten inderdaad op een Alaphilippe die super was, net als Ganna in de tijdrit. Twee keer zilver, dat is zuur. Maar het zijn twee mooie prestaties. Vooral collectief waren we vandaag heel sterk." "Ik heb veel gehoord dat Greg Van Avermaet niet kan rijden voor een kopman, vandaag heeft hij het tegendeel bewezen. We hadden één doel: wereldkampioen worden met Wout. We hebben de koers dan ook in handen genomen, ik vind het spijtig voor de jongens die echt hard gewerkt hebben dat we niet winnen. Maar de sterkste heeft gewonnen."

"Alaphilippe was te sterk"

Geloofde Rik Verbrugghe nog in de titel toen Alaphilippe bleef hangen op 10 seconden? "Het waren vijf sterke achtervolgers, maar die weten allemaal dat Van Aert de snelste is. Ik hoopte nog dat ze terug zouden komen, maar Alaphilippe was te sterk."

"Wout probeerde nog een keer en zette alles op alles, maar het mocht niet zijn. Had hij de kracht om met Alaphilippe mee te gaan, dan had hij dat ook gedaan. Niet alleen hij kon niet mee, niemand kon volgen. Dan wint de sterkste."

"16% dat is Alaphilippe ook op het lijf geschreven. Hij is heel explosief op zo’n klim en daar maakte hij ook het verschil. De Poggio was bijvoorbeeld minder steil en toen kon Van Aert wel volgen."

Benoot: "We hebben de perfecte koers gereden"

Tiesj Benoot reed een dijk van een WK in dienst van de Belgische ploeg. "Ik denk dat we de perfecte koers gereden hebben. Wout zei dat hij niet meekon toen Alaphilippe ging. Dat is spijtig. Ik denk dat de beste gewonnen heeft. Alaphilippe zal wel een superdag gehad hebben", vertelt Benoot. "We hebben de hele koers vooraan gereden en op twee rondes van het einde hebben we de koers in handen genomen. Ik denk dat we de perfecte wedstrijd gereden hebben. Het is spijtig dat je zo dicht komt, maar niet wint. We hebben wel laten zien dat we de beste ploeg waren." Over zijn eigen wedstrijd kon Benoot tevreden zijn. "Ik had een goeie dag en ik heb gedaan wat er van mij verwacht werd. Ik voel me beter en beter. Dat is positief. Ik kijk uit naar de komende weken."

Van Avermet: "Ik kon niets meer doen op het einde"