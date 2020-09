"Als ik Wout van Aert was, reed ik geen meter meer op kop voor Roglic"

In de achtervolging op Julian Alaphilippe had Wout van Aert met Primoz Roglic een ploegmaat in het jagende elitegroepje. Van Aert reed zich in de Tour 3 weken lang helemaal leeg voor de Sloveen, maar van een wederdienst voor zijn ploegmakker bij Jumbo-Visma was niet meteen sprake.

"Als ik Van Aert was, reed ik geen meter meer op kop voor Roglic", fulmineerde Eddy Planckaert op de schijnbaar passieve koershouding van de nummer 2 in de Tour. "Als je ziet wat Wout voor hem gedaan heeft in de Tour, dan neem ik hem dit wel een beetje kwalijk."

"Roglic had zich onder zijn kader moeten rijden voor Van Aert. Hij had hem toch wel tot op 5 seconden kunnen brengen en dan wint Van Aert."