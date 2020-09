World Athletics geeft Rusland 5 maanden extra om hervormingsplannen voor te stellen

Sinds 2015 mogen Russische atleten niet deelnemen aan internationale atletiekevenementen door een dopingschorsing. In november 2019 besliste World Athletics de herintegratie van Rusland te stoppen wegens het dwarsbomen van een dopingonderzoek naar hoogspringer Danil Lysenko.

De Athletics Integrity Unit (AIU) adviseerde de zwaarste sanctie te overwegen - uitsluiting van de Russische federatie - maar World Athletics besloot de Russen nog één kans te geven.

De nodige hervormingsplannen moesten aanvankelijk voor 30 september klaar zijn. Die deadline is nu met 5 maanden verlengd tot 1 maart 2021.

Eerder kreeg Rusland ook al een boete van 10 miljoen euro. De helft daarvan was te betalen voor 1 juli, de andere helft is voorwaardelijk. Uiteindelijk betaalden de Russen medio augustus 5 miljoen dollar, plus 1,3 miljoen dollar aan procedurekosten.

Ook werd in maart beslist dat in Tokio slechts 10 Russische atleten aan de Olympische Spelen mogen deelnemen onder neutrale vlag.

Wordt ongetwijfeld vervolgd...