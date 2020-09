Van Aert en Naesen verkennen de wegrit: "De tweede helling is echt heel lastig"

Oliver Naesen ging samen met Wout van Aert het parcours deze voormiddag pas verkennen. Hij kwam wat later dan de rest van de ploeg aan in Italië. "Het is hier prachtig", zei hij. "De streek. Het parcours zelf is ook niet verkeerd. Het is wel heel zwaar."

"De eerste helling is de kortere van de twee. Dat valt best mee, maar de tweede is een stuk steiler en die wordt alleen maar steiler naar het einde toe. Dat is echt een hele lastige. La Redoute? Neen, dat klopt niet. Daar rijd je een pak trager dan hier. La Redoute is echt nog wel steiler."

"Er is geen aanloopronde. Dat is doorgaans veel makkelijker. Hier is het voortdurend optrekken en remmen. Positionering zal heel belangrijk zijn."

Wout van Aert gaf zelf geen interviews na de verkenning. "Maar hij vindt het ook een mooi parcours", verzekerde Naesen. "Hij is positief ingesteld. Hij was heel gelukkig na de verkenning."