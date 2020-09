Sporza-sterren voor het WK: Alaphilippe naast Van Aert met 3 sterren

3 sterren: Alaphilippe naast Van Aert

Naast hem zet de Sporza-jury Julian Alaphilippe. Niet dat zijn Tour de France zó indrukwekkend was, - ook al won hij een etappe in Nice - maar wel omdat het duidelijk is dat het Franse woelwater gedreven naar dit WK heeft toegeleefd. Het parcours lijkt wel door Alaphilippe zelf uitgetekend, zo ideaal past het hem. Wordt hij de eerste Franse wereldkampioen sinds Laurent Brochard in 1997?

Na zijn prestaties in de klassiekers en de Tour en zeker ook in de tijdrit op dit WK kunnen we natuurlijk niet om Wout van Aert heen. Van alle favorieten werd hij al het vaakst wereldkampioen, namelijk 3 keer in het veld. Nu neemt hij voor het eerst deel op de weg.

2 sterren: de Tourwinnaar à la LeMond?

De Tour winnen en wereldkampioen worden in hetzelfde jaar, we moeten al teruggaan naar Greg LeMond in 1989 voor zo'n kunststukje. Tadej Pogacar kan zich in Imola in de geschiedenisboeken fietsen. Het parcours moet hem zeker liggen, maar is de vorm en de motivatie nog wel intact?

Die vorm zal er bij de Zwitser Marc Hirschi zeker zijn. In de Tour kwam hij helemaal tot ontbolstering en hij was zo slim genoeg om in de laatste week een beetje gas terug te nemen met het oog op dit WK.

Slim, dat kunnen we zeker ook zeggen van Jakob Fuglsang. De winnaar van de Ronde van Lombardije is de eerste renner in dit rijtje die de Tour niet in de benen heeft. In de Tirreno zagen we het vormpeil van de Deen met de dag groeien.