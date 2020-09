Plotse sneeuwval gooit roet in Froomes eten: "Heb Andorra gejinxt"

Froome gaat vanaf 20 oktober op zoek naar zijn derde Vuelta-eindzege. De Britse ronderenner is op dit moment hard aan het werk in Andorra, waar hij op hoogtestage is.

Een paar dagen geleden was het weer in de Pyreneeën nog optimaal: zonnetje en geen regen. Vandaag kwam daar plots verandering in. Hevige sneeuwval gooide roet in het eten van Froome.

"We zullen iets lager moeten gaan trainen", tweette hij. "Ik heb Andorra gejinxt met mijn tweet over het goede weer."