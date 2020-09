Pacquiao bevestigt: "Maak me op voor episch duel tegen McGregor"

MMA-vechter McGregor kwam gisteren al met het nieuws over de kamp op Twitter, maar als de Ier iets zegt moet dat vaak met een korrel zout genomen worden. Nu heeft ook Manny Pacquiao bevestigd. De twee zullen het volgend jaar in het Midden-Oosten tegen elkaar opnemen.

"Manny Pacquiao bokst volgend jaar tegen McGregor", zo laat het management van de Filipijn weten. Volgens hen zijn de onderhandelingen tussen de twee sporticonen volop aan de gang. "Onze advocaten werken momenteel de vertrouwelijke details af, maar we kunnen zeker stellen dat de twee boksers zich opmaken voor een episch duel."

Dat gevecht zou na de coronacrisis georganiseerd worden in het Midden-Oosten en Pacquiao zou een deel van de opbrengsten afstaan aan de Filipijnse slachtoffers van de coronapandemie. Als senator zet hij zich in zijn land volop in voor de strijd tegen COVID-19. Boksen doet hij nog maar zelden. De intussen 41-jarige Pacquiao kwam sinds juli 2019 niet meer in actie.