Miguel Van Damme vecht weer tegen leukemie: "Geen behandelingen meer over"

"Ik ben hier spijtig genoeg alweer met slecht nieuws", vertelt Miguel van Damme in een video op zijn Instagram-pagina. "Ik heb gisteren mijn resultaten gehad van mijn beenmergpunctie, waaruit blijkt dat de leukemie opnieuw in mijn beenmerg is."

"Dat betekent dat de behandeling die ik nu krijg ook niet aanslaat. Er zijn nu geen andere mogelijkheden meer, want ik heb alles al gehad wat ik kan hebben. Er zijn nu geen behandelingen meer over."

"Het enige wat ze nu nog kunnen doen voor mij, is mij zo lang mogelijk in leven houden, tot er ergens iemand ter wereld met een nieuwe behandeling komt. Dat is nu spijtig genoeg nog niet het geval."

"Ik word nu 4 weken in quarantaine geplaatst met een chemotherapie. Dat heeft al aangetoond dat het de leukemie uit mijn lichaam kan verdrijven, ook al is het maar tijdelijk. Dat kan mij wel wat tijd gunnen."

"Hoe lang ik dit kan volhouden, weet ik niet. Ik ga zeker niet opgeven en zal er alles aan doen om het zo lang mogelijk uit te stellen. Het zal heel zwaar zijn, door het oogje van de naald. Maar zo lang er nog een klein beetje hoop is, blijf ik erin geloven. Ik geef nooit op."