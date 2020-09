Lize Broekx en Hermien Peters pakken eerste keer goud in Wereldbeker

Hermien Peters en Lize Broekx lagen na 250 meter nog 4e, maar hadden hun krachten gespaard voor een stevige eindsprint. Het Limburgse duo snelde twee Russische boten voorbij naar de eerste plek.

Na een tweede en een derde plek is het de eerste wereldbekerzege voor Broekx en Peters. Het duo, dat al een ticket voor de Olympische Spelen op zak heeft, toont dat het op schema zit voor Tokio 2021.

Artuur Peters, de broer van Hermien, greep in de K1 1.000 meter net naast eremetaal. Hij moest vrede nemen met de vierde plek. Morgen krijgt hij nog kansen op de massastart in de 5.000 meter en met Bram Sikkens in de K2 1.000 meter.

De wereldbekermanche van Szeged had al in juli moeten plaatsvinden, maar werd toen wegens de coronapandemie uitgesteld. Het was uiteindelijk de enige manche die nog een nieuwe datum op de kalender vond.