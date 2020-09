Kritiek op rennersvakbond zwelt aan, UCI-voorzitter doet het af als "fake news"

De CPA - Cyclistes Professionels Associés - is sinds 1999 de officiële vakbond van de renners, maar de kritiek zwelt aan dat het vooral een extra spreekbuis is van de UCI. Ongeveer 350 profrenners zouden zich verenigd hebben om veranderingen te eisen bij de vakbond.

UCI-voorzitter David Lappartient is nu in de bres gesprongen voor de CPA. Dat veel renners ontevreden zijn over de rennersvakbond, doet de Fransman af als "fake news". "Ze willen de CPA gewoon ondermijnen met incorrecte informatie", zei hij.

Om te tonen dat het menens is, uiten verschillende renners nu ook op sociale media hun ongenoegen. Ze eisen vooral één stem per renner, in plaats van het systeem van nationale vertegenwoordiging.

Onder anderen Iljo Keisse en Jasper Stuyven vragen op Twitter om het systeem aan te passen. "Eén renner, één stem. Dat is alleen maar logisch volgens ons", schrijft Keisse.