Koeman: "Ik ben niet de slechterik in de film over het vertrek van Suarez"

Veel vragen over de match tegen Villarreal werden er niet gesteld aan Ronald Koeman. De journalisten hadden veel te veel andere vragen na de onrustige weken bij de club. "Of ik meer rust had verwacht? Ik denk dat de vorige coaches hier ook nooit een rustige dag hebben gehad. Ik wist waar ik aan begon. Het hoort bij werken in de beste club ter wereld. Al hoop ik dat er toch snel weer iets meer rust komt."

Over mogelijke aanwinsten wilde Koeman niet veel lossen, maar over de hele heisa rond Suarez gaf hij wel zijn mening. "Het lijkt nu alsof ik de grote slechterik ben in deze film, maar dat klopt niet."

"Ik heb hem vanaf mijn eerste dag hier gezegd dat het misschien moeilijk zou worden voor hem om hier nog veel te spelen. Maar dat als hij zou blijven ik hem zou behandelen als elke andere speler in mijn selectie. Ik heb respect voor Suarez en dat is wederzijds. Er was hier voor mijn komst al een en ander beslist. Zo'n transfer is een beslissing van de club, niet alleen van mij."

Lionel Messi, de beste vriend van Suarez, was wel streng voor de manier waarop alles gelopen is. "Het is normaal dat Messi het jammer vindt dat zijn goede vriend hier vertrokken is. Dat hoort bij het voetbal. Maar ik twijfel niet aan de inzet van Messi. Op training en in de matchen blijft hij een voorbeeld."