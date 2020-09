Ivan Leko: "Refaelov niet laten starten was een fout van mij"

Leko: "Wou powervoetbal spelen en daar is Refaelov het type niet voor"

De inbreng van Lior Refaelov aan het begin van de tweede helft deed de match tussen Kortrijk en Antwerp kantelen. De bezoekers bogen een 1-0-achterstand nog om in een 1-3-overwinning. Refaelov had een voet in elke goal.

"Refaelov is niet aan de match begonnen omdat we beslist hadden powervoetbal te spelen en daar is hij niet het type speler voor", verklaart coach Leko zijn keuze. "Ik heb hem tijdens de rust gezegd dat dat een fout van mij was."

"Onze eerste helft was echt niet goed. We speelden te veel met de lange bal. Ik wou het doen zoals in de laatste 30 minuten tegen Eupen, maar dit team is gemaakt om de bal rond te laten gaan. Ik heb respect voor het resultaatvoetbal dat hier in het verleden gespeeld werd, maar nu wil ik het anders doen."