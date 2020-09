Hamilton staat ook in Sotsji polepositie niet af, Vettel maakt brokken

Er komt maar geen einde aan de lijdensweg van Ferrari in de Formule 1. De tweede kwalificatiereeks werd opnieuw het eindstation voor de Italiaanse renstal, nadat Sebastian Vettel zijn bolide in de bandenmuur had geboord. Ei zo na schakelde hij zo ook ploegmaat Charles Leclerc, vorig jaar nog goed voor de pole aan de Zwarte Zee, uit.

Ook wereldkampioen Lewis Hamilton kwam in de problemen door de kamikaze-actie van Vettel. De Brit had na een korte onderbreking van Q2 om de brokken op te ruimen amper 2 minuten over om een tijd te registreren. Met nog enkele seconden op klok kon Hamilton zich toch plaatsen voor Q1.

En daarin stond er opnieuw geen maat op de titelverdediger. Voor de achtste keer dit seizoen veroverde hij de polepositie, opnieuw in een ronderecord (1'31"304). Hamilton zit nu al aan 96 poleposities in zijn carrière en kan morgen het record van 91 GP-overwinningen van Michael Schumacher evenaren.

Hamilton wordt op de eerste startrij voor een keer niet vergezeld door ploegmaat Valtteri Bottas. Max Verstappen snoepte de Fin op het nippertje de tweede plek af, een voordeel in de lange aanloop naar de eerste bocht in Sotsji.