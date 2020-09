Evenepoel heeft krukken niet meer nodig en traint weer: "Echte revalidatie begint nu"

Zes weken na zijn crash in de Ronde van Lombardije ging Evenepoel gisteren opnieuw naar het ziekenhuis in Herentals voor een scan. "Zijn bekkenbreuk evolueert in de goede richting", klinkt het op de site van de ploeg. Evenepoel mag daarom vanaf nu zijn krukken aan de kant laten staan.

En hij kan ook weer zoetjesaan beginnen te trainen op zijn rollen. Hij zal zijn dagen vullen met trainen en oefeningen bij de physiotherapeut. Om het goede nieuwe te vieren zette de ploeg een filmpje op Twitter. Evenepoel amuseert zich op bonkende beats. "Ik heb goeie benen: 50 watt", lacht hij.

"Het gaat goed", zegt Remco zelf in een statement. "Ik ben bijna volledig pijnvrij en ik ben al erg mobiel. Ik ben blij dat ik weer gerichter kan beginnen te werken. Mijn echte revalidatie begint eigenlijk nu pas. Ik kan toewerken naar echt fietsen."

Voorlopig houdt Evenepoel het wel bij ritjes op de rollen. "Als alles goed loopt en het weer beter wordt, kan ik ook eens buiten een ritje maken. Maar ik ga zeker geen risico's nemen in de regen. Ik wil niet slippen. Mijn volgende doel is om een echte training af te werken op de rollen en om dan naar buiten te gaan."