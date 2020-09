Doodeerlijke Sparta-voetballer: "Saudi-Arabië? Ik ga puur voor het geld"

Volgens de Nederlandse media wordt Mohamed Rayhi het hof gemaakt door de Saudische club Al-Batin. Bij Fox Sports bevestigde de flankaanvaller de Arabische interesse.

"Ze hebben een bod neergelegd bij Sparta, het is heel concreet. Ze willen me graag hebben. Ik heb ook al een akkoord. Het is nu aan de clubs om het rond te maken. Ik ben nu nog een speler van Sparta en zal elke wedstrijd mijn stinkende best doen. Dat blijf ik doen als er geen transfer komt."

Rayhi is vervolgens uitzonderlijk eerlijk over zijn beweegreden voor een transfer. "Eerlijk: je gaat niet naar Saudi-Arabië om de olie-industrie te bekijken of daarna een stap te maken naar de Champions League", klinkt het.

"Saudi-Arabië is financieel aantrekkelijk voor elke speler. Wie zegt dat hij het niet daarvoor doet, die liegt. Het is geen stap hogerop, maar puur om het geld en om mijn financiële toekomst veilig te stellen. Dat is de enige reden om die kant op te gaan. Daar ben ik heel eerlijk over."