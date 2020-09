Demey toont zich (even): "Ik heb het geprobeerd en het is mislukt"

Valerie Demey kon zich als enige Belgische in de kijker rijden met een vroege aanval. "Ik had gehoopt dat anderen zouden meegaan. Het was wat een zotte bedoening, want het was net een stuk met de wind op kop."

"Je probeert er toch nog iets van te maken. Ik had gezegd: ik wil iets proberen en ik heb iets geprobeerd. En het is mislukt (lacht)."

"Een ronde later reed er wel een groepje weg. Het zou leuk zijn als je alles kon voorspellen. Maar dit kan mij alleen maar sterker maken."

Demey ziet in winnares Van der Breggen een voorbeeld. "Ze is een fenomenale atlete en is de tegenpool van Van Vleuten, die maniakaal met haar sport bezig. Ze bewijst dat je niet extreem hoeft te doen om ook mooie resultaten te behalen."