Ze vallen als vliegen: ook in Besançon wordt deze winter niet gecrost

De cross in Besançon stond op de kalender daags na de veldrit van Kortrijk. Door de coronacrisis ziet de Franse organisatie zich genoodzaakt een streep te trekken door de Wereldbeker-veldrit.

“Het is een pijnlijke maar verstandige beslissing”, zegt organisator Pascal Orlandi, die de beslissing genomen heeft na overleg met Flanders Classics, die de organisatie van de Wereldbeker veldrijden in handen heeft.

"Door de huidige gezondheidscrisis zouden minder toeschouwers toegelaten worden, misschien zelfs geen. Minder toeschouwers betekent ook minder inkomsten en minder verkochte consumpties."

"We hebben allerlei berekeningen gemaakt, maar het zal niet lukken om dit seizoen een cross te organiseren. We zouden afstevenen op een tekort van meer dan 40.000 euro op een budget van 240.000 euro. Dat is niet werkbaar."

Besançon zet nu in op het seizoen 2021-2022. ”Er is in de stad veel vraag naar een dergelijk evenement en we zullen met elkaar blijven samenwerken”, concludeert Orlandi.