WK League of Legends is plots één van de grootste sportevents van 2020: u kijkt toch ook?

2020 is een atypisch sportjaar. Heel wat grote sportafspraken werden door de coronacrisis van de kalender geschrapt, maar voor de esportsfanaten zijn het wél hoogdagen. Vandaag begint in Shanghai het WK League of Legends, het grootste esportsevenement van het jaar. U kijkt toch ook?

Meer dan 100 miljoen kijkers

Sportliefhebbers blijven dit jaar toch wat op hun honger zitten. De grote evenementen zoals het EK voetbal of de Olympische Spelen gingen niet door, waardoor het WK League of Legends plots één van de grootste sportevenementen van het jaar is geworden. Vorig jaar trok het wereldkampioenschap meer dan 100 miljoen kijkers. De finale werd in 19 verschillende talen uitgezonden en meer dan 50.000 mensen woonden ter plaatse een LoL-wedstrijd bij. Het WK begint vandaag met de play-inronde en loopt tot en met de grote finale op 31 oktober, goed voor vijf weken virtuele topgevechten. Het decor van het WK is de Shanghai Media Tech Studio. Maar voor de finale wordt uitgeweken naar het nooit eerder gebruikte Pudong Football Stadium, het toekomstige stadion van voetbalploeg Shanghai SIPG, waar 33.000 toeschouwers de eindstrijd kunnen volgen.

Klein beetje Belgisch

Op het WK doen uiteraard alleen de beste teams van de wereld mee. De crème van de League of Legends-wereld vinden we traditioneel in Azië, met de Chinese teams Top Esports en JD Gaming op kop. Ook het Koreaanse team DAMWON Gaming is één van de favorieten. De grote afwezige is dan weer de huidige wereldkampioen FunPlus Phoenix. Het Chinese team werd zonder pardon uitgeschakeld in de play-offs voor dit WK. Aan de andere kant van de wereld vinden we ook enkele topploegen. De Europese formatie G2 esports is vicewereldkampioen. Het WK kleurt bovendien ook een klein beetje Belgisch. Het Britse team Fnatic heeft met Gabriël “Bwipo” Rau een landgenoot in de rangen. De totale prijzenpot voor dit jaar is nog niet bekend, maar de winnaars zullen alleszins een fikse som op hun bankrekenging mogen bijschrijven. Vorig jaar werd er een slordige 2,2 miljoen euro uitgedeeld.

Gabriël "Bwipo" Rau geeft de LoL Worlds een Belgisch tintje.

En wat met het coronavirus?

2020 is voor altijd het jaar van de doorbraak van het coronavirus. Hoe gaat het WK League of Legends daarmee om? Afgelasting was voor de organisatie alleszins geen optie, er worden dus drastische maatregelen genomen. Het WK werd normaal gezien in zes Chinese steden afgewerkt, door de coronapandemie is alles verhuisd naar Shanghai. De deelnemers gingen bovendien in een verplichte quarantaine van 14 dagen en met z'n allen vormen ze ook een bubbel in hetzelfde hotel. Het coronavirus gooit ook roet in het eten voor de fans die er ter plaatse willen bij zijn. In de eerste ronden worden geen fans toegelaten, maar de organisatie doet er wel alles aan om voor de grote finale wel supporters toe te laten in het Pudong Football Stadium.