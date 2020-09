Tom Dumoulin: "Als Ganna zijn benen van de Tirreno heeft, dan wordt het moeilijk"

Dumoulin heeft een goeie vorm overgehouden aan de Tour. "Ik had verwacht dat ik heel moe zou zijn, maar dat valt mee. De laatste dagen in de Tour ging ik er al vanuit dat ik de tijdrit op het WK zou rijden. Ik hoop dat de renners uit de Tour een voordeel hebben."

"Maar ik vond de tijden die ze in de Tirreno-Adriatico reden echt supersnel en vooral Filippo Ganna was daar heel sterk. Als hij dezelfde benen als in de Tirreno heeft, dan wordt het wel heel moeilijk voor de rest om hem te verslaan."

Dumoulin verkende het parcours in Imola samen met ploegmaat Wout van Aert. "Het is niet technisch, er zitten een paar klimmetjes op het einde in, maar dat mag geen naam hebben. Het is niet mijn droomparcours maar met goede benen kan ik veel."

"Ik voel me goed en ik heb er zin in. Als ik mijn waarden van de tijdrit in de Tour de France van afgelopen zaterdag kan halen, verwacht ik voor de medailles mee te spelen", zegt de wereldkampioen tijdrijden van 2017.