Sportdokters roepen op: "Draag mondmasker voor en na de match en houd afstand"

"Diverse teams van uiteenlopende competities zijn geheel of deels besmet

geraakt met corona. Ze hebben niet per se met onverantwoord gedrag te maken, maar ze stemmen tot nadenken", vinden de sportartsen en Gezond Sporten Vlaanderen.

"Besmettingen hebben zelden met de trainingen of wedstrijden zelf te maken. De contacten tijdens de meeste sporten zijn te kort om het virus over te dragen. Natuurlijk moet je onnodig contact tijdens het sporten (high fives, knuffels, ...) vermijden. Hoe minder contact, hoe te lager het risico."

"Het probleem is wat te veel sporters voor, tijdens rustpauzes of na groepsactiviteiten doen: carpoolen, drukke kleedkamers gebruiken, zingend, dansend of knuffelend overwinningen vieren, op café gaan zonder afstand en lange gesprekken voeren zonder masker. Dat moet stoppen!"