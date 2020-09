Halen de geradbraakten het van de frisse vissen? Dat is ongetwijfeld de vraag van de dag. Je kan de deelnemers aan de WK-tijdrit namelijk opdelen in 2 groepen: zij die pas uit de Tour komen versus zij die hebben toegewerkt naar dit doel. En dan heb je nog iemand als Stefan Küng die op tijd uit de Tour is gestapt. Spannend.