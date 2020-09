Nederlander Heijboer volgt Van Aert (en niet Dumoulin): "Alle signalen zijn goed"

"Geen ideaal parcours voor Wout, maar hij gaat er vol voor"

Wout van Aert verkende slechts twee keer het parcours van de tijdrit. Is dat voldoende? "Wout is natuurlijk bekend met het heel goed bestuderen van parcoursen. Dat is hij gewoon van in de cross. Twee keer verkennen volstaat en hij gaat er gewoon vol voor."

Het parcours is net geen 32km lang en niet heel technisch. "Neen, dat klopt. Het had misschien wat technischer en nog lastiger gemogen voor Wout. Aan de andere kant: hij heeft genoeg vermogen om ook op het vlakke heel hard te rijden. Het is geen ideaal parcours voor hem, maar nog steeds heel goed."

Heijboer zit straks in de auto naast bondscoach Rik Verbrugghe. Dat is toch opvallend aangezien Tom Dumoulin, landgenoot van Heijboer en renner van Jumbo-Visma, ook meedoet. Heijboer waarschuwt vooral voor de wind. "Die zal soms wat hachelijke momenten opleveren, maar in het geval van Wout heb ik daar veel vertrouwen in."

"Hij is ontzettend technisch met zijn fiets en is ook wat zwaarder, wat in dit geval zeker niet nadelig is. Wout heeft veel moraal gekregen van die heel goede tijdrit in de Tour. Alle signalen zijn goed, we hebben veel vertrouwen. Al is het afwachten hoe hij hersteld is na de Tour."