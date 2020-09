KVM-supporter Bart Cannaerts: "Wouter Vrancken heeft mijn eeuwige loyaliteit"

Voor elke speeldag in de Jupiler Pro League laat Sporza een bekende Vlaming aan het woord over de club van zijn of haar hart. Deze week: Bart Cannaerts, een echte KV Mechelen-man. Ondanks degradatiegevaar blijft Cannaerts positief. "We hebben gewoon pech gehad", klinkt het.

"Het extrasportieve is echt heel zuur"

Vier nederlagen, één gelijkspel en één zege. Dat is de balans voor KV Mechelen na 6 speeldagen. Enkel Waasland-Beveren en Moeskroen doen slechter en staan in de degradatiezone. Hoe komt dat aan bij KVM-supporter Bart Cannaerts? "Even leuk als anders", blijft Cannaerts positief. "Ik denk persoonlijk wel dat we meer punten hadden verdiend. Het extrasportieve (de huiszoeking bij KVM-topman Dieter Penninckx, red.)? Daar ben ik eerder gelaten in. Net zoals de spelers en de coach. Het ligt zo hard buiten je handen. Het is zuur dat KVM nog maar eens in de krant komt door extrasportieve zaken." "Je gaat er wel van uit dat de club zal blijven zegepralen en overeind zal blijven krabbelen. Het komt wel goed. Maar dat neemt niet weg dat het heel zuur is." Clubs in de Belgische competitie kiezen steeds vaker voor buitenlandse overnemers. "Ik denk dat de meerderheid van de fans dat liever niet wil. We hebben ook 3 supporters in de Raad van Bestuur die er ook voor zorgen dat het Belgische familieclub-gehalte behouden blijft." "Met Dieter Penninckx was er ook iemand die al heel zijn leven fan was van de club, dat klopte ook helemaal. Niet iemand die het enkel maar bekijkt in cijfers, maar die de club van zijn hart wil steunen. Buitenlandse overnames, toch liever niet. Het kan goed uitdraaien, maar bijvoorbeeld bij Lierse is dat toch echt misgelopen."

"Vrancken heeft mijn eeuwige loyaliteit"

"We waren met 4 op 6 begonnen. We dachten toen nog "all right". Het klinkt wat lullig, maar nadien hebben we gewoon pech gehad", verklaart Cannaerts de matige KVM-start. "Ik heb helemaal geen slecht gevoel bij de spelers en al zeker niet bij de coach. Ik heb er nog alle vertrouwen in. Mochten we geen punten pakken straks tegen STVV, zou dat wel heel zuur zijn. Als je daar wint, sta je weer halverwege het klassement en ben je weg van de gevarenzone." "Maar laat ons eerlijk wezen: play-off 1 is dit jaar maar met 4 ploegen. Dat is niet de ambitie dit seizoen. Zeker niet. Het is nu kwestie van niet te zakken en dat lijkt me totaal geen probleem." "Ik hoop gewoon op mooi voetbal en dat hebben we al gekregen. We hebben al gevloekt, maar we hebben ook al gedacht: "potverdekke, zie is". Niet de meest voetbaltechnische analyse, maar als supporter ben ik al blij als ik dat eens kan zeggen."

De enige reden waarom Vrancken ooit weg zou gaan bij KVM is als hij zelf weg wilt. Wat ik opvang uit de kleedkamer is dat de groep ook nog 100% achter Vrancken staat. KVM-supporter Bart Cannaerts

Coach Wouter Vrancken hoeft dus al zeker niet te vrezen voor kwade fans, als we Cannaerts mogen geloven. "Zeker niet. Ik vind dat er fris gevoetbald wordt. Hij heeft ons kampioen gemaakt in 1B en ons de beker geschonken. Hij heeft mijn eeuwige loyaliteit." "De enige reden waarom hij ooit weg zou gaan bij KVM is als hij zelf weg wilt. Wat ik opvang uit de kleedkamer is dat de groep ook nog 100% achter Vrancken staat." De trainersontslagen bij KRC Genk en KAA Gent kan Cannaerts nog verstaan, maar dat is volgens hem niet aan de orde bij Mechelen. "Dat zou heel raar zijn. Het is nu zo dat we pech hebben gehad. Bij een topclub moet je daar niet mee afkomen, maar bij ons is dat nu zo."

Wouter Vrancken.